Mart 2022 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, Mart 2022 açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. İnanın yazmaya elimiz bile gitmedi ama malesef durum bu...

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, mart ayı açlık yoksulluk araştırmasının verilerini yayımladı. Buna göre, açlık sınırı 5 bin 738 TL ve yoksulluk sınırı 11 bin 611 TL oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık sınırının, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıktığını vurguladı.

Araştırma verilerine göre açlık sınırı bir önceki aya göre 601 TL, yoksulluk sınırı 1.029 TL yükseldi. Son bir yılda ise, açlık sınırı 2 bin 342 TL ve yoksulluk sınırı 5 bin 774 TL yükseldi.

Araştırmada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı. Çalışanların yüksek enflasyon karşısında üç ayda eridiği için çalışanların yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret dört kişilik bir ailenin ancak 22 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para mart ayı gıda fiyatlarıyla 5 bin 738 lira olarak hesaplandı.

'SAĞLIKLI BESLENME İÇİN HARCAMA BİR YILDA 694 LİRA ARTTI'

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 300 lira, son bir yılda ise 694 lira artarak 1644 liraya kadar yükseldi.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama martta bir önceki aya göre 18 lira artarak bin 90 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 257 liralık artış oldu."