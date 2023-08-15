Memurun zam pazarlığında kritik tarih 17 Ağustos

7. Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini dün açıkladı. Gözler şimdi 17 Ağustos'a çevrildi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Hükümet ilk zam teklifini açıkladı

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti.

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ OLUMLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, ''Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir.'' dedi.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

''Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı.

Gelen teklifin, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin 10 puan altında olmasını kabul etmiyoruz."

MEMURLARIN ZAM TALEBİ

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.