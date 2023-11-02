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Merkez Bankası dijital para için tarih verdi

Merkez Bankası dijital para için tarih verdi
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dijital para çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Erkan, dijital para çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Dijital para birinci faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayımlanmasını planlıyoruz. İkinci faz çalışmaları kapsamında da 2024'te hukuki, iktisadi ve güvenlik boyutları ele alınacak. Çevrim dışı ödeme, donanım, cüzdanlar gibi ürünler üzerinde çalışılacak. 

"HUKUKİ ALTYAPISI TAMAMLANACAK"
Üçüncü fazda da dijital Türk lirasının tüm boyutlarıyla etkilerine ilişkin nihai çalışmalar ve hukuki altyapısı tamamlandıktan sonra yaygınlaşma değerlendirilecek. Sadece dijital Türk lirası çıkarmaktan ziyade, buradaki teknolojinin kalitesi ve ihraç edilebilir olması da çok önemli. Hem kendi insan gücümüz hem işbirliklerimizle dinamik ve kaliteli bir teknolojinin oluştuğunu belirtmek isterim."

Etiketler tcmb dijital para merkez bankası
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