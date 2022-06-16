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Merkez Bankası rezervleri azalmaya devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri azalmaya devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri 228 milyon dolar azalarak, 102 milyar 513 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Haziran ile biten haftada 228 milyon dolar azalarak, 102 milyar 513 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 672 milyon dolarlık azalışla 61 milyar 460 milyon dolardan 60 milyar 788 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 10 Haziran haftasında 445 milyon dolar artarak 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolara yükseldi

Etiketler merkez bankası rezerv
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