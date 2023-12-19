  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha

Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha

Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha
Güncelleme:

Bankacıların hesaplamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tarihi zirvesine yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde bu hafta yeni rekor bekleniyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 8 Aralık ile biten hafta 141 milyar 370 milyon dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1,1 milyarla 1,3 milyar dolar arasında artış gerçekleştiğini hesapladı.

Hesaplamalara göre toplam rezervler yaklaşık 142,5 milyar dolarla yeni tarihi zirvesine yükselecek.

Resmi veriler perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

Etiketler merkez bankası tcmb rezerv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu AK Parti'de İBB adaylığı için öne çıkan isim belli oldu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Ayder Yaylası beyaz gelinliğini giydi Ayder Yaylası beyaz gelinliğini giydi Kuvvetli yağışlar bir kez daha vuracak Kuvvetli yağışlar bir kez daha vuracak Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 personel alımı yapacak Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 personel alımı yapacak Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Bir dev zam daha geliyor! Dolaplarınızı doldurun Bir dev zam daha geliyor! Dolaplarınızı doldurun Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya inecek Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya inecek