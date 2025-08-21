Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Ağustos itibarıyla 176,5 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

TCMB haftalık verilerine göre 15 Ağustos itibarıyla toplam rezervler yüzde 1,2 artarak 176,5 milyar dolara yükseldi.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %4,1 artarak 83,2 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,4 azalarak 85,6 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri son olarak 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolara ulaşmıştı.