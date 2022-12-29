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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı; 1,1 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı; 1,1 milyar dolar geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 129,5 milyar dolar seviyesinden 128,4 milyara geriledi.

TCMB verilerine göre, geçen hafta 85 milyar 595 milyon dolar olan döviz rezervleri, 82 milyar 938 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 129,5 milyar dolar seviyesinden 128,4 milyara geriledi. 

16 Aralık tarihinde sona eren haftada 28 milyar 130 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 26 milyar 668 milyon dolara indi.

 

Etiketler merkez bankası rezerv tcmb merkez bankası rezervleri
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