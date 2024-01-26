  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev şirket bin 900 çalışanını işten çıkaracak

Microsoft, yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracak

Microsoft, yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracak
Güncelleme:

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağı açıklandı.

The Verge'nin haberine göre, Microsoft Gaming'in Üst Yöneticisi (CEO) Phil Spencer konuya ilişkin çalışanlara bir not gönderdi.

Söz konusu notta Spencer, Activision, Blizzard ve King ekiplerinin Microsoft'a katılmasının üzerinden üç ayı aşkın zaman geçtiğini anımsatarak, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard yöneticilerinin büyüyen işlerin tamamını destekleyecek sürdürülebilir bir maliyet yapısına sahip strateji ve uygulama planı üzerinde birleşmeye kararlı olduğunu aktardı.

Spencer, bu sürecin bir parçası olarak oyun biriminde yaklaşık 1900 kişinin işine son verme kararı aldıklarını aktardı.

Bu sayı, 22 bin çalışana sahip Microsoft'un oyun birimi, iş gücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

Söz konusu işten çıkarmadan Activision Blizzard, Xbox ve ZeniMax çalışanlarının etkileneceği kaydediliyor.

Öte yandan, Blizzard'ın Yöneticisi Mike Ybarra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blizzard'dan ayrılacağını açıkladı.

Microsoft, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara geçen yıl ekim ayında satın almıştı.

Etiketler microsoft işten çıkarma işçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Korktuğumuz başımıza geldi: Gıda, ekonomi ve sağlık krizi kapıda! Korktuğumuz başımıza geldi: Gıda, ekonomi ve sağlık krizi kapıda! 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti Aleyna Tilki uzun sarı saçlarına veda etti, bambaşka biri oldu Aleyna Tilki uzun sarı saçlarına veda etti, bambaşka biri oldu Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden Abdülkadir Selvi'ye sert tepki Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden Abdülkadir Selvi'ye sert tepki Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? Dolar/TL'den bir rekor daha! Dolar/TL'den bir rekor daha!