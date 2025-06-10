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Milyonlarca emeklinin temmuz zammında kaos tablosu: Temmuz zamsız geçebilir

Milyonlarca emeklinin temmuz zammında kaos tablosu: Temmuz zamsız geçebilir
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Milyonlarca emekli, temmuz ayında zam alacak. TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmesi durumunda kök maaşı düşük alan 2.5 milyon emekli zam alamayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca memur ve emekli ne kadar zam alacağını merak ediyor. 5 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. 

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda. 

Hem SGK ve Bağkur emeklisinin hem de memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon zammı oranları;

Eğer Haziran ayı enflasyonu;

Yüzde 1 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 15,14,
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,24,

Yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 15,71
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 16,81,

Yüzde 2 olarak gerçekleşirse;
Memur ve memur emeklisi yüzde 16,28,
SGK ve Bağkur emeklisi yüzde 17,14

oranında alacak.

Ancak SGK mevzuatına göre söz konusu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı' için geçerli olacak.

Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenirken, halihazırda 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan 2.5 milyon emekli, temmuz ayında Meclis'in olağanüstü toplanmaması halinde fiilen hiçbir zam almamış olacak. 

TBMM, geçtiğimiz yıl gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023 yılının temmuz ayında ise yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti.

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