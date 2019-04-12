Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralmasını beklediğini bildirdi. Yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 17 olarak tahmin etti.

Moody's değerlendirmesinde ayrıca, "Bakan Albayrak'ın Çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay sağlıyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı" notuna yer verildi.

Türkiye için son değerlendirmelerinde; IMF bu yıl için yüzde 2,5, OECD ise yüzde 1,8 küçülme tahmininde bulunmuşlardı.