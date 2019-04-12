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  2. Ekonomi
  3. 12 Nisan 2019 16:49

Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunun yüzde 17 olarak tahmin etti.

Moody's Türkiye için küçülme tahminini açıkladı
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralmasını beklediğini bildirdi. Yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 17 olarak tahmin etti.

Moody's değerlendirmesinde ayrıca, "Bakan Albayrak'ın Çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay sağlıyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı" notuna yer verildi.

Türkiye için son değerlendirmelerinde; IMF bu yıl için yüzde 2,5, OECD ise yüzde 1,8 küçülme tahmininde bulunmuşlardı.

moodys , türkiye , enflasyon , para
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