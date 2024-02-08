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O ilde çaya zam geldi!

O ilde çaya zam geldi!
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Aydın'ın Efeler ilçesinde geleneksel içeceklerden olan çaya zam geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geleneksel içeceklerden olan çaya zam gelirken, çay ocaklarında 9 TL olan çay, kahvehanelerde 10 TL oldu.

Günlük yaşantının vazgeçilmezlerinden olan çaya bu hafta itibariyle yeni bir zam geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde Kahveciler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat listesi çay ocağı ve kahvehane işletmelerine teslim edildi. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana çay ocaklarında 6,5 TL'ye satılan çay, 9 TL, kahvehanelerde 7 TL'ye satılan çay ise 10 TL oldu. Yine vazgeçilmez lezzetlerden olan Türk Kahvesi ise çay ocaklarında 20 TL, kahvehanelerde ise 25 TL oldu.

Yapılan zamların kendilerini sevindirse de tüketici açısından hoş karşılanmadığını ifade eden çay ocağı işletmecisi Halil Tülü; "Her geçen gün artan maliyetler dolayısıyla çay ve kahve fiyatlarında da artış yaşandı. Bugün itibariyle hazırlanan yeni fiyat listesi bizlere gönderildi. Çay ocaklarında 6,5 TL olan çay 9 TL'ye, kahvehanelerde de 7 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Bizler her ne kadar çay fiyatlarına zam yapmak istemesek de artan girdi maliyetlerine ayak uydurmak ve işletmelerimizi döndürmek durumundayız. Sonuçta buradan evimizin rızkını kazanıyoruz" dedi.

Etiketler aydın efeler çay zam
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