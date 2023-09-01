O ilde ulaşıma zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar sonra Hakkari'de belediye halk otobüsü şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
Hakkari'de belediye halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı.
Zamlı tarifeden sonra yeni ücretler şöyle:
- Öğrenci bilet ücreti 2 TL'den 4 TL'ye,
- Normal bilet 3,5 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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