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O ilde ulaşıma zam yapıldı

O ilde ulaşıma zam yapıldı
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Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar sonra Hakkari'de belediye halk otobüsü şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Hakkari'de belediye halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı.

Zamlı tarifeden sonra yeni ücretler şöyle:

- Öğrenci bilet ücreti 2 TL'den 4 TL'ye,

- Normal bilet 3,5 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Etiketler zam hakkari ulaşıma zam
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