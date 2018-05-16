Öğretmen ücretleri neden yatmadı ? İşte cevabı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bilgi işlem sistemindeki teknik aksaklıklar nedeniyle ek ders ücretlerinin gecikmeli olarak yapıldığı şeklindeki bilginin kendisine de ulaştığını belirterek, "Çok yoğun şekilde konunun üzerine gidildi ve çözüme kavuşturuldu" dedi.



Ağbal, AA muhabirine, öğretmenlere ek ders ücreti ödemelerinin yapılamadığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın bilgi işlem sistemindeki bir değişiklik sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle ek ders ücretlerinin gecikmeli olarak yapıldığı şeklindeki bilginin kendisine de ulaştığını bildiren Ağbal, "Burada özellikle Memur-Sen yöneticilerinin de sahada Bakanlıkla irtibata geçmesi üzerine, çok yoğun bir şekilde konunun üzerine gidildi. Ayın 10'u itibariyle öğretmenlerimizin ek ders ücreti ödemeleri yapıldı. Dolayısıyla konu ilk andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Memur-Sen yetkilileri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuldu." diye konuştu.

"BİRTAKIM SORUNLAR ORTAYA ÇIKMIŞ"

Ağbal, öğretmenlere yapılan ek ders ücreti ödemelerinin gecikmesinin asla arzu edilen bir durum olmadığını vurgulayarak, "Kurumlar arası bilgilerin aktarımına ilişkin birtakım sorunlar ortaya çıkmış. Bunun üzerine gidildi ve konular çözüldü." ifadesini kullandı.

Konunun teknik meseleden kaynaklı olduğu belirtilmesine rağmen birtakım maksatlı açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödemelerin özellikle yapılamadığı veya yapılmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunların hepsi kötü niyetli yalan mahiyetindeki açıklamalardır. Allah'a şükürler olsun Hazinemiz de güçlüdür Maliyemiz de güçlüdür. Kimsenin bir kuruşluk ödemesi bir gün bir saat dahi geciktirilmez. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi, kamu maliyesi, tarihi boyunca olabildiği en iyi seviyelerinde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi fırsat bilerek siyaseti yalan ve yanlış haberlere dayalı olarak yapanları da toplumun vicdanına bırakıyoruz. Yalan haberlerle bir yere varılamaz."

"ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU"

Ağbal, hiçbir ödemenin geciktirilmesinin asla söz konusu olmadığını belirterek, "Teknik sorunlar fark edildiği andan itibaren karşılıklı konuşularak çözüme kavuşturuldu. Bundan sonra da hiçbir şekilde bu konularda bir aksama olmayacak. Memur-Sen de bu süreçte öğretmenlerimizi gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Bugün yine bir sendika yetkilisinin yalan ve uydurma açıklamalarını gördüğüm için açıklama ihtiyacı hissettim. O açıdan şu anda bir sorun kalmış değil." değerlendirmesinde bulundu.