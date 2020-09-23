Olan Türk Lirası'na oldu! Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor!

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Küresel piyasalar, artan corona virüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı.
Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar/TL 7,66 TL'den, Euro/TL 8,96 TL'den, Sterlin/TL ise 9,76 TL'den işlem görüyor.
Yeni güne değer kaybıyla başlayan Gram altın 465 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.107 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.887 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
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