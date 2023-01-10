Pasaporta gelen zam krize neden oldu

Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde oluşan yoğunluk krize neden oldu.

Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı.

Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle yüzlerce kişi randevu alamadı.

2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi.

Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak tepki gösterdi.

VATANDAŞLARIN İTİRAZ ETME HAKKI VAR

Yansıtılan yüzde 123'lük zam ile dört kişilik bir ailenin 10 yıllık bordo pasaport için harç farkı 7 bin liradan 15 bin liraya kadar yükseldi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise harç farkı istenen kişilerin itiraz etme hakkı olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, pasaport harç farkının alınmaması için vatandaşları şu şekilde yönlendirdi:

"İçişleri Bakanlığı ve harç ücretlerini tahsil eden Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yazılı bir başvuruda bulunarak pasaportları için harç farkın alınmadan teslim edilmesini talep edebilirler. Olumlu cevap alınmadığı takdirde ise cevapları eklemek suratiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na internet üzerinden veya İstanbul ya da Ankara'daki merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler."