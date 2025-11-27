Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu

2026 yılında uygulanacak olan pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti gibi A'dan Z'ye tüm harç, vergi ve cezaları da kapsayan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı zammı yüzde 25.49 olarak belirlendi.

2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenmesine dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25.49 olarak kaydedildi.

Erdoğan yüzde 12,75'e de düşürebilir, yüzde 38,24'e de yükseltebilir

Öte yandan Vergi Usul Kanunu uyarınca da Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Kanuna göre cezalar için ise bir değişiklik yetkisi bulunmuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmazsa yeni yılda Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri bu orandan zamlanacak.

Yeniden Değerleme Oranı neleri zamlayacak ?

Yeniden Değerleme Oranıyla vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanması bekleniyor.

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Bakan Şimşek: "Daha düşük zam için çalışıyoruz"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını" belirtti.

Şimşek konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ekim enflasyonu ile belli olmuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış göstermişti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık ortalamasını oluşturan Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) da yüzde 25,49 olarak kesinleşmişti.

Bu oran, yeni yılda (1 Ocak 2026 itibarıyla) yürürlüğe girecek vergi, harç ve cezalardaki artışın yüzde 25,49 olacağını da ortaya koymuştu.

Zamlı trafik cezaları

2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

CEZA TÜRÜ 2026'DA ÖDENECEK TUTAR Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL Testi kabul etmemek 33.317 TL Plakasız araç kullanma 19.719 TL Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL Drift atma 58.212 TL Engelli yerine park etme 2.492 TL Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

Zamlı pasaport harçları

Pasaport harçları da yeniden değerleme oranına göre artacak. İşte 2026'da ödenecek tutarlar:

Süre 2025 Harcı 2026 Harcı (%25,49 zamlı) 6 aylık 2.359 TL 2.960 TL 1 yıllık 3.424 TL 4.296 TL 2 yıllık 5.630 TL 7.065 TL 3 yıllık 7.999 TL 10.037 TL 3 yıldan fazla 11.274 TL 14.147

Zamlı ehliyet harçları

Ehliyet Sınıfı 2025 Harcı 2026 Harcı (%25,49 zamlı) A Sınıfı 1.882 TL 2.361 TL B Sınıfı 5.678 TL 7.125 TL

IMEI kayıt ücreti zammı

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti şu an 45 bin 614 TL. Yüzde 25,49'luk zamla birlikte bu tutar 2026'da 57 bin 241 TL'ye çıkacak.

Yurt dışına çıkış harcı zammı

Yurt dışı çıkış harcı eylül ayında 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu tutar 2026'da ise 1.255 TL olacak.

Motorlu taşıtlar vergisi zammı

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam yapılacak. Yılda 2 eşit taksitle ödenecek MTV için şu anda 2 bin 620 TL ödeme gerçekleştiren bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek. Aracın motor silindir hacmi arttıkça ödenecek vergi tutarı da yükselecek.

