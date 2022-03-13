Pes! Mutfak tüpüne 3 haneli zam

Türkiye'de A'dan Z'ye gelen zam yağmurundan mutfak tüpü de nasibini aldı. Geçen sene 122 TL'ye satılan mutfak tüpünün fiyatı 1 senede tam yüzde 145,9 oranında artarak 300 TL'ye ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, enerji fiyatlarında yaşanan artışın yurttaşlara çarşı pazarda yaşam pahalılığı, evlerde ise yüksek fatura olarak geri döndüğüne dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların aynı zamanda pek çok yurttaşın mutfağında kullandığı ev tipi mutfak tüplerinin fiyatını da artırdığını kaydeden Akın, "Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünün bugünkü fiyatı 300 lirayı aştı. Yani mutfak tüpü son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız nasıl kaldırsın?" sorusunu yöneltti.

"YILLIK MALİYET 5 BİN LİRAYI AŞIYOR"

Mutfak tüpünün uzun süre kullanılamadığına da dikkat çeken Akın, "Yoğun kullanımda bir mutfak tüpü 15-20 günde bitiyor. Vatandaş yalnızca tenceresini kaynatabilmek için ayda 600 lirayı nasıl versin?" dedi. Bir ailenin yılda ortalama 18 defa tüp satın almak zorunda kalacağını söyleyen Akın, "Bugünden itibaren yıl içinde hiç zam gelmeyeceğini varsaysak bile bir ailenin mutfak tüpü maliyeti yılda 5 bin 400 lirayı aşıyor. Bu zamlarla vatandaşın ocağını söndürdünüz" tepkisini gösterdi.

"ÖTV KALDIRILMALI"

Akın, temel bir ihtiyaç olmasına karşın ev tipi mutfak tüpünden ÖTV ile yüzde 18 oranında KDV alındığını kaydetti. "Bugün 301 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünden yaklaşık 21,5 lira ÖTV, yaklaşık 46 lira da KDV alınıyor" diyen Akın, "İktidar mutfak tüpünün kullanılmasını özel tüketim sayıyor. Fahiş fiyatları vatandaş lehine düşürmek için mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli. KDV yüzde 1’e düşürülür; ÖTV de kaldırılırsa mutfak tüpünün fiyatı 234 liraya düşüyor" önerisini getirdi.