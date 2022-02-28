  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Putin'in füzeleri kripto paraları da vurdu!

Putin'in füzeleri kripto paraları da vurdu!

Putin'in füzeleri kripto paraları da vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı para piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Kripto para piyasalar da çöktü.

Son olarak Rusya uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldı. Bu kararın ardından kripto para piyasaları geriledi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 1 trilyon 792 milyar dolar oldu. 

Bitcoin ise saat 10.00 itibariyle yüzde 2.1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 37 bin 996 dolar seviyelerinde. 

Ethereum'daki düşüş ise BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 2 bin 615 dolara geriledi. 

Ripple cephesinde de düşüş kaydedildi. XRP'nin fiyatı yüzde 3 düşerek 72 cent oldu.

Dogecoin piyasa ortalamasının altında düştü. DOGE'un fiyatı yüzde 2.1 azalışla 12 cent bandında kaldı. 

Etiketler kripto kripto para coin token bitcoin ethereum alt coin sanal para dijiral para kripto para piyasaları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ukrayna'nın en genç milletvekili silahıyla sokağa indi
Son anket açıklandı; AK Parti kritik sınırın altına indi
Tansu Çiller ağzındaki baklayı çıkardı: ''Merkez sağda yeni oluşum lazım''
İstihbarat belgeleri sızdı; Putin'in Ukrayna planı belli oldu
Yastık altı altınları için Altın Tasarruf Sistemi başlıyor! İşte tüm detaylar
Putin'in talimatı dünyayı ayağa kaldırdı! İşte Rusya'nın nükleer silahları
Rusya'nın 5 km'lik ''ölüm konvoyu'' böyle görüntülendi
Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada
Benzin ve motorin zamlarına doyamayanlara müjde(!)
Sonra işgalci deyince kızıyor! İşte Putin'in savaş suçu işlediğinin kanıtı