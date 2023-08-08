Reuters Türkiye için yıl sonu tahminini değiştirdi

Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için cari denge tahminleri 1 milyar dolar açık ile 1,1 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesinin haziran ayında dış ticaret açığındaki daralma ve turizm etkisiyle sınırlı fazla vermesi beklenirken, 2023'ün tamamı için cari açık beklentisi 41 milyar dolar seviyesinde oldu. Güncel tahminler ise 50,8 milyar dolar ile 38 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari dengenin önemli bir kısmını oluşturan dış ticaret açığı, haziran ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 37.3 azalarak 5,16 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı altın ve enerji ithalatı öncülüğünde ocak-haziran döneminde yüzde 18.7 artışla 61,24 milyar dolar olmuştu.

Cari açık 2022'de altın ve Rusya işgali sonrası yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı yüksek ithalat öncülüğüde 2021 yılındaki 7,2 milyar dolardan 2022'de 48,8 milyara genişledi.

Ankette 2023 için altı ekonomistin katıldığı cari açık tahminlerinin medyanı 41 milyar dolar oldu. Güncel tahminler ise 50,8 milyar dolar ile 38 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari açığı daraltmak ve fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda uyguladığı ekonomik planın başlıca hedefleri arasında yer almaktaydı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında sert yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatları cari açığın daha da büyümesine yol açtı.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması sonrasında ekonomide mali disiplinin sağlanması ve bütçe açığının azaltılması için adımlar atılmaya başlandı.

VERGİLER ARTTIRILDI

Katma değer vergisinin arttırılması, harçlara yapılan zam ile beraber ek ÖTV ve kurumlar vergisinin de artışının bütçeye gelir sağlayacağı ve dolaylı olarak cari açığın azalmasına destek olacağı öngörülüyor.

Öte yandan bugün yayımlanan bir haberde de işlenmemiş altın ithalatına kota uygulaması ile Hazine'nin altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçladığı belirtildi.

TCMB, Haziran ayı cari denge verisini 11 Ağustos saat 10.00'da açıklayacak.