  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SASA'nın patronu Erdemoğlu'ndan yüzde 1'lik servet vergisi önerisi

SASA'nın patronu Erdemoğlu'ndan yüzde 1'lik servet vergisi önerisi

SASA'nın patronu Erdemoğlu'ndan yüzde 1'lik servet vergisi önerisi
Güncelleme:

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, servet vergisi önerisinde bulundu. Erdemoğlu, ''Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın'' dedi.

2023 yılında Forbes'in ''Milyarderler Listesi''ne giren SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, servet vergisi önerisinde bulundu. 

Ekonomim Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Erdemoğlu, yüzde 1'lik servet vergisiyle 150 milyar dolarlık bir kaynağın toplanabileceğini ve bunun da İstanbul depremine hazırlık için kullanılabileceğini söyledi.

Erdemoğlu, "Bence bu dönemde “Servet Vergisi”ne ihtiyaç var. Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin" dedi. 

Toplanacak 150 milyar doların bütçe dışında, şeffaf, denetime tabi ayrı bir fonda tutulması gerektiğini dille getiren Erdemoğlu, "50 milyar doları 6 Şubat depremi kapsamından 11 ilimize harcansın. 100 milyar dolar da başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kentsel dönüşümü için kullanılsın. Yüzde 1 veya 2’lik Servet Vergisi kimseyi zorlamaz. 1 milyar dolarlık şirketi olan, yüzde 1’den 10 milyon doları 24 ayda rahatlıkla öder" diye konuştu.

Yazının tamamı için tıklayınız

Etiketler sasa ibrahim erdemoğlu servet vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı