Şekerbank’a Effie’den altın ödül

Şekerbank’ın tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde önemi daha da artan sürdürülebilir bankacılık anlayışını kamuoyuyla paylaştığı reklam kampanyası, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda “Banka ve Finans Kuruluşları” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Dünya çapında 55 ülkede, EACA’e (European Association of Communciation Agencies) üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie Türkiye 2021 kazananları belli oldu.

Finans kategorisinde tek altın ödül

Şekerbank’ın DNA’sında var olan ve koronavirüs salgın süreciyle çok daha önemli hale gelen “Sürdürülebilir Bankacılık” faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştığı reklam kampanyası, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda altın ödüle değer görüldü.

Bu yıl 13. kez düzenlenen 353 başvurunun yer aldığı Effie Türkiye 2021’de 16 kişilik jüri değerlendirmesiyle belirlenen 68 ödül dağıtıldı. Bunlardan 19’u altın, 19’u gümüş ve 30’u bronz ödül oldu. Şekerbank ise “Banka ve Finans Kuruluşları” kategorisinde tek altın ödülün sahibi oldu.

İş sonuçlarını destekleyen iletişim…

Banka, özellikle Covid-19 pandemi süreci ile birlikte küresel finans sektörünün geleceği açısından önemi daha da artan ve 68 yıl önce Şekerbank’ın kurucularının “Anadolu Bankacılığı” olarak ifade ettiği sürdürülebilir bankacılık misyonuna ilişkin, iş sonuçlarını destekleyen ve sektörüne de örnek olacak bir kampanya başlatmıştı. Şekerbank kampanya kapsamındaki reklam filmleri ile gerçekleştirdiği sorumlu bankacılık faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir bankacılık konusunda tüm paydaşların fayda sağlayabileceği toplumsal bir farkındalık oluşturma yönünde çalışmalarına devam ediyor.

150 kişilik bir ekiple 8 gün boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekilen ve ‘Sürdürülebilir Bankacılık’ reklam filmi Sedat Dündar, Umut Dizdar ile Barış Kaya’nın olduğu 2 ayrı yönetmen grubuyla çekildi. Kampanya, daha önce bankaya dünyanın önde gelen yaratıcılık yarışması Cannes Lions dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandıran Concept imzası taşıyor.