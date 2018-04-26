Afyon Şeker Fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştiriliyor. İlk olarak Afyon Şeker Fabrikası için ihaleye çıkıldı.

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı. İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi. Öte yandan, ihale öncesi bina önünde gerginlik yaşandı.

DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI

Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.

Burdur Şeker Fabrikası için en yüksek teklif 487 milyon lira oldu.

Elbistan Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 17.30'da ÖİB binasında yapılacak.