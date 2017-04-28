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  1. 28 Nisan 2017 17:01

Metro Holding'in üst yönetiminde değişiklik

Metro Holding Genel Müdürlüğü'ne Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk atandı.

Metro Holding'in üst yönetiminde değişiklik
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Metro Holding Genel Müdürlüğüne Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk Göbülük atandı.

Metro Holding Genel Müdürü Ahmet Afkan istifa etti. Afkan'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk Göbülük atandı.

Metro Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Sn. Mustafa Yıldırım Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mehmet Akif Yaşın atanmıştır. Sn. Mehmet Akif Yaşın şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacaktır. Sn. Çağla Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Sn. Ahmet Afkan’ın istifasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem Öztürk Göbülük atanmıştır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

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