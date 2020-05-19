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  4. 19 Mayıs 2020 10:34

Turkcell’den Ramazan Bayramı’na özel indirim ve fırsatlar

Turkcell bu bayramda da herkes için özel ürün ve hizmet kampanyaları düzenliyor. Turkcell.com.tr adresinde satılan akıllı saat, cep telefonu ve laptop gibi pek çok popüler üründe Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli yüzde 60’a varan indirim var.

Turkcell’den Ramazan Bayramı’na özel indirim ve fırsatlar
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Her bayram olduğu gibi bu bayramı da boş geçmeyen Turkcell, pek çok elektronik üründe, Ramazan Bayramı sonuna kadar www.turkcell.com.tr adresine özel indirimler tanımladı.

Son dönemde evlerinde kalan müşterilerinin değişen alışveriş tercihlerini dikkate alan Turkcell, Ramazan ayında ciddi satış artışı gösteren aksesuarlarda yüzde 60’a varan indirimlere gitti.

Kampanya tekliflerine dahil edilen ürünler arasında bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra son günlerin trend cihazlarından akıllı telefonlar da yer alıyor. Akıllı saatlerde yetişkinlere özel tekliflerin yanı sıra, ‘Akıllı Çocuk’ saatlerinde de kampanyaya özel 300 TL’ye varan indirimler gerçekleştirildi. Akıllı telefonlarda ise yine 1000 TL’ye varan indirimler yapıldı.

27 Mayıs’a kadar geçerli olan kampanya kapsamında pek çok hediyeli ürünün yanı sıra turkcell.com.tr müşterilerine özel başka sürprizler de yer alacak.

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