SGK açıkladı: Geçmişe dönük ödemelerin tamamı geri alınacak

Her yıl birçok kişi, çalışmadığı halde sigortalıymış gibi gösterilerek haksız yere emeklilik başvurusunda bulunuyor. Bu durumu engellemek amacıyla bir takip ekibi kuran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay binlerce sahte emeklilik başvurusunu iptal ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son yıllarda rekor seviyeye ulaşan usulsüz emeklilik başvurularının ardından, bu konuyla ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturdu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, çalışmadığı halde kendisini sigortalı bir işte çalışıyor gösterenler ve malulen emekli olmak için usulsüz sağlık raporu alan vatandaşların emekliliklerinin iptal edileceği belirtildi. İptal işleminin yanı sıra, bu yaptırımla karşı karşıya kalan emekliler, yıllardır aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak.

Usulsüz emekliliklere ilişkin Yargıtay tarafından emsal bir karar verildi.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 1992 yılından itibaren malûl aylığı almakta olan bir kişinin, 2012 ve 2014 yıllarında televizyon yapımında 2 gün çalıştığını belirledi. SGK, bu durumu tespit ettikten sonra, 2012 yılından itibaren malûl aylığını iptal etti ve iki yıllık süre zarfında ödenen 32,4 bin lira tutarındaki aylığın faizle birlikte geri alınması için icra takibi başlattı.

Aylığı kesilen kişi, SGK’nın işlemine itiraz ederek ve icra takibinin durdurulması için dava açtı. Bu süreçte, 2017 yılında SGK, yönetmeliği değiştirerek yersiz ödenen aylıkların sadece çalışılan sürelere ait kısmının iade edilmesini öngördü. İş mahkemesi, emekli aylığının kesilmesine ilişkin itirazı reddetti fakat yönetmelik değişikliği gereğince sadece 4 gün için ödenen aylıkların iadesine karar verdi. Bölge adliye mahkemesi de bu kararı onayladı.

Aylığı kesilen kişi, malûl aylığının tekrar bağlanması için başvuruda bulundu ancak SGK Sağlık Kurulu, kişinin malûl olmadığını belirledi. Adli tıp kurulunun yaptığı kontrol muayenesinde de çalışma gücünde yüzde 60 oranında bir kayıp olmadığı rapor edildi.

KİMLER MUAF TUTULACAK?

Malûl aylığı alan kişilerin çalışma durumu, yalnızca malûl aylığı bağlananları kapsar. Engelli vergi indirimiyle erken emekli olan kişiler, aylıklarını kestirmeden SGDP ödeyerek çalışmaya devam edebilirler. Ancak 2008 sonrasında ilk defa sigortalı çalışmaya başlayanlar, emekli aylığı aldıkları sürede hiçbir işte çalışamazlar.