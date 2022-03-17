Sigaraya bir zam daha: İşte yeni fiyatlar
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından bir sigara zammını daha duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada Imperial Tabacoo grubunun listesindeki tütün ürünlerine zam geldiğini duyurdu.
Aybaş sosyal medya hesabından sigaraların zamlı lsitesini paylaştı.
Imperial Tabacoo grubunun zamlı fiyatları şöyle oldu:
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