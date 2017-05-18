Sigorta yapmayan şirkete ceza kesilecek

Hazine Müsteşarlığı sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasından sonra maliyetleri arttığı için kredi kartına taksiti kaldıran, hasarlı araçlarda ise işi yokuşa süren sigorta şirketlerinin peşine düştü. Sabah'ın haberine göre hem kendi sistemi üzerinden hem de acentelerin ekranlarından takibe başlayan Hazine, sigorta yapmayan şirketlere ceza kesecek.

'TAVAN UYGULAMASI KALKSIN' İSTEĞİ

Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, sigorta şirketlerinin vatandaşı ciddi anlamda mağdur ettiğini, Hazine yetkililerinin de bu durum üzerine harekete geçtiğini söyledi. Ekiplerin pek çok acenteyi ziyaret edip ekranlarını inceledikleri bilgisini veren Demirağ, ortada çözülemeyen tuhaf bir durum olduğunu söyledi. Sigorta Aracılar ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun ise, şirketlerin birlikte hareket ettiklerini ve inatla trafik sigortası yapmadıklarını söyledi. Şirketlerin trafik sigortası yapmak için, ek hizmetlerin bulunduğu fiyatı daha yüksek olan paketleri dayattığını ifade eden Uzun, "Acenteler ne yapacağını şaşırmış durumda. Tavan fiyatın kaldırılması için uğraşıyorlar. Zaten uygulama yıl sonuna kadar ama onu beklemeye bile tahammülleri yok" diye konuştu.

ACENTELERDEN BİLGİ ALIYOR

İsmini vermek istemeyen bir acente ise Hazine yetkililerinin ekranlarını incelediğini, kendilerinden de durumla ilgili bilgi aldığını söyledi. Hazine yetkilileri ise ortada bir mağduriyet olduğunu ve kanuna aykırı davrananlar hakkında cezai işlem yapılacağını dile getirdi. Sigortacılık Kanunu gereği şirketler sigorta yapmaktan kaçınamaz. Bu doğrultuda Sigortacılar Birliği'nin yönetmeliğinde de bu madde uyarınca, aldığı kararlara uymayan üyelerine 5 bin ila 50 bin lira arasında ceza kesileceği yazıyor.

SABIKASI OLAN 2'NCİ EL ARAÇ SATAMAYACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el Otomobil satışında kriterleri açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılıktan hüküm giymiş kişiler ikinci el taşıt ticareti yapamayacak, ikinci el satış satan işyerlerinde çalışamayacak. Tüfenkci şöyle konuştu: "8 yaşında ve 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda garanti verilmesini istiyoruz. Eğer hasarlı satılacaksa aracın ön camına yerleştireceği bilgi kartonunda hasarlı olup olmadığını veya hasar varsa nerede olduğunu yazacak. Bir kişi eğer tacir değilse yılda yalnızca 3 araç alıp satabilecek. Bu şi yapan galericiler sertifika alacak. Galericilik yapanlara lise mezuniyeti şartı getireceğiz. Ticaret yapılan yerlerin fiziki şartlar düzenlenecek."