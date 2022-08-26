Sırada ''çiğ süt'' krizi var!

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin çok yakında çiğ süt kriziyle karşılacağını dile getirdi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Blommberg HT'den İrfan Donat'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin çok yakında çiğ süt kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Doğru, "Artan yem, işçilik, enerji ve diğer sarf malzemeleri sonucu USK’nın Temmuz ayı için yaptığı hesaplamada 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 7.22’ye yükseldi. Ağustos ayında da zamların devam ettiği ve kurlardaki artış dikkate alınırsa şu anda çiğ süt üreticimiz maliyetinin altında çiğ süt satarak zarar etmektedir. Bunun sonucunda ise hayvancılığı bırakarak kapatılan işletme sayıları ve kesime sevk edilen dişi hayvan varlığımız her geçen gün artmaktadır" dedi.

"HAYVANCILIKTA TEHLİKE SİNYALLERİ ÇALIYOR"

Bu kötü gidişatın, süt ve süt ürünleri üretimi kadar ileride büyükbaş et üretimini de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Doğru, "Hayvancılıkta tehlike sinyalleri çalarken, 'çiğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır' mantığıyla hareket etmeye devam edilir ve çiğ süt üreticisi daha fazla baskı altına alınırsa Türkiye’de çok yakın zamanda süt kriziyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Mutlu Doğru açıklamasında, "Bu nedenle USK’nın acilen toplanıp, Ağustos ayı maliyetlerini çıkararak, 1 Eylül’den geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını yeniden revize etmesi ve bu yeni fiyatın süt ve süt ürünleri aracılığıyla tüketiciye olumsuz yansımaması için bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin pandemi vesilesiyle daha iyi anlaşıldığı bu günlerde çiftçimizin üretimden kopmaması için başta TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere tüm Ziraat odaları, Damızlık Birlikleri, Süt Birlikleri, Hayvancılık Kooperatifleri ile SETBİR gibi süt sanayicilerini temsil eden kuruluşları da bu konuda çiftçiye ve üretene destek olmaya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.