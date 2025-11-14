Son tarih 31 Aralık: Doğalgaz sayacını değiştirmeyene ceza var!

Eski doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Yeni yılda söz konusu sayaçları kullanmaya devam eden abonelere para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

2023 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, milyonlarca konutu ilgilendiren önemli bir düzenleme getiriyor. Yönetmeliğe göre 2014–2019 yılları arasında piyasaya arz edilen ya da son muayenesi bu yıllar içinde yapılan doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025’te sona eriyor.

Yönetmelik gereği dağıtıcı firmalar, söz konusu yıllar arasında üretilen tüm doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerine geçerli muayenesi olan yeni sayaç takmakla yükümlü.

31 Aralık 2025’e kadar değişim işlemini tamamlamayan aboneler, 2026’da başlayacak denetimlerle birlikte yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen aboneler hakkında “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlem uygulanacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde bildirmeyen ya da eksik-hatalı bildiren kullanıcılar için de yaptırımlar devreye alınacak.