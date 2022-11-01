Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde yeni gelişme
Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor... Teknik ekip çalışmaları hızlandırdı.
TRT Haber'de yer alan habere göre çerçevesi yavaş yavaş netleşen düzenlemeye ilişkin teknik çalışma büyük ölçüde tamamlandı.
Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel var.
600 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR
Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor.
Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.
Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.
KADROYA GEÇİŞ İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TRT Haber
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