  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde yeni gelişme

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde yeni gelişme

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde yeni gelişme
Güncelleme:

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor... Teknik ekip çalışmaları hızlandırdı.

TRT Haber'de yer alan habere göre çerçevesi yavaş yavaş netleşen düzenlemeye ilişkin teknik çalışma büyük ölçüde tamamlandı.

Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel var.

600 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR
Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.

Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.

KADROYA GEÇİŞ İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 

TRT Haber

Etiketler kadro düzenleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz
İstanbul güne sisle uyandı: Vapur seferleri iptal!
Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti
Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı...
12 Kasım'da saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek
Kılıçdaroğlu ''İşte ispatladım'' diyerek seslendi: ''Şerefin varsa istifa edersin''
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un tecavüz davasında şok ifadeler
CHP'li vekil tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımını sildi
Ünlü ekonomistten asgari ücret tahmini: 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor