S&P’den dev satın alma

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors’un (S&P) İngiltere’nin başkenti Londra merkezli IHS Markit şirketini 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alacağını açıkladı.

Londra merkezli IHS Markit'in piyasa değeri Cuma günkü kapanış itibarıyla yaklaşık 37 milyar dolar seviyesinde kalırken bu yılki hissesi yüzde 23 arttı. S&P Global'in hisseleri bu yıl ise yüzde 25 artarak 82 milyar dolarlık bir piyasa değeri sağladı. Şirketler, 2023 yılına kadar 5 milyar doların üzerinde yıllık serbest nakit akışı yaratmayı beklediklerini açıkladı. Anlaşmanın 2021’in ikinci yarısında tamamlanması beklenirken, anlaşmanın en büyük küresel veri Bloomberg ve Refinitiv'e meydan okuduğu ifade ediliyor. Öte yandan, S&P Global'in başkanı ve genel müdürü Douglas Peterson’ın, merkezi New York'ta olacak birleşik grubun CEO'su olarak görev yapacağı aktarıldı.