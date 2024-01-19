  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SPK'dan 19 kişiye ceza

SPK'dan 19 kişiye ceza

SPK'dan 19 kişiye ceza
Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu, Kızılbük GYO işlemleriyle ilgili 19 kişiye toplam 195,4 milyon TL idari para cezası verdi.

Kızılbük GYO'da işlem yapan 19 kişiye yılın en yüksek cezası kesildi. Pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle toplamda 195.4 milyon lira ceza verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KZBGY) pay piyasasında 10.01.2022-27.04.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 19 kişiye toplam 195 milyon 449 bin 801,81 TL idari para cezası verdi.

Pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında ceza uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kızılbük GYO işlemleriyle ilgili 19 kişiye toplam 195,4 milyon TL idari para cezası verdi.

Etiketler spk sermaye piyasası kurulu kızılbük gayrimenkul kzbhy ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var