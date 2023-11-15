Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi
Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar 320 milyon 742 bin 621 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 3.00'te 1594 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 261 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 289 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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