Taksi plakasının fiyatı düşüyor

Salgında müşteri kaybı yaşayan taksi şoförleri yevmiyelerini çıkaramamaktan yakınırken, plaka sahipleri de düşen kira geliriyle zor günler yaşıyor.

Türkiye gazetesine konuşan Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur “Nisan’ın ilk günü plaka fiyatı 1 milyon 690 bin liraya düştü. Kira bedeli 8 binden 2 bin liraya kadar indi. Yüzde 75 kayıp söz konusu. Plaka fiyatları 1 milyon liranın altına da düşerse sakın şaşırmayın. 6 ay önce 2 milyon 250 bin liraydı. Sadece İstanbul’da 55 bin kişi, krizden çıkmanın yolunu arıyor. Şartlar uzun süre devam ederse, taksicilik sistemi kalmaz” dedi.