Tarihi zirveyi gören Bitcoin sert düştü!

Geçen haftalarda hızlı rallisiyle dikkat çeken Bitcoin, hafta sonu rekor kırdıktan sonra yeni haftaya sert düşüşle girdi.

Bitcoin dün akşam 58 bin 330 doları görmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla düşüşe geçti. Bugün itibarıyla fiyatı yüzde 15'lik düşüşle 48 bin dolara geriledi.

Bitcoin bugünkü düşüşe rağmen son 1 haftada dolar bazında yüzde 11 değer kazandı. 2021 genelindeki yükselişi ise yüzde 93'ü buldu.

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Bu arada hafta sonu ilk kez 2000 doların üzerini gören Ethereum da yeni haftaya düşüşle başladı ve 1.580 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan 100 kripto paranın 88'i bugün düşüş yaşadı.