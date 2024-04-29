  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TCMB genel kurulu toplanıyor

TCMB genel kurulu toplanıyor

TCMB genel kurulu toplanıyor
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

AA

Etiketler tcmb Merkez Bankası genel kurul 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muğla açıklarında korkutan deprem Muğla açıklarında korkutan deprem Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber IBAN'la ödemenin cezası belli oldu IBAN'la ödemenin cezası belli oldu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Meteoroloji saat verdi: 7 ili kuvvetli sağanak vuracak Meteoroloji saat verdi: 7 ili kuvvetli sağanak vuracak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi