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TCMB'nin faiz indirimi sonrası kredi kartı faiz oranları değişti!

TCMB'nin faiz indirimi sonrası kredi kartı faiz oranları değişti!
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TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından kredi kartı faiz oranlarında da güncellemeye gidildi. Yeni oranlar 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte  kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren faiz oranlarında güncellemeye gidildi.

TCMB’nin aldığı kararla, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan bireysel kredi kartları için uygulanan %3,5’lik azami akdi faiz oranı sabit tutuldu.

Bunun dışındaki kart gruplarında ise 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı:

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı %5’ten %4,75’e çekildi.

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kartlar için faiz oranı %4,25’ten %4’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin TL’yi aşan bireysel kartlar ile kurumsal kredi kartları için uygulanan oran ise %4,75’ten %4,50’ye indirildi.

Yeni oranlar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yeni azami faiz oranlarının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Etiketler kredi kartı faiz oranları tcmb Resmi Gazete
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