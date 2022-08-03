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Temmuz ayı ihracatı rekor kırdı

Temmuz ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayında ihracatın 18,6 milyar dolar, ithalatın 29,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artışla 18,6 milyar dolar, ithalat yüzde 40,8 artışla 29,1 milyar dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AYLIK BAZDA REKOR

Ticaret Bakanı Muş, temmuzda ihracatın aylık bazda tüm zamanların en yükseği olduğunu belirtti.

İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler yüzde 3 artış ve 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya, yüzde 24,8 artış ve 1 milyar 318
milyon dolarla ABD ve yüzde 3,6 artış ve 1 milyar 17 milyon dolarla İngiltere oldu.

EN ÇOK İHRACAT RUSYA'DAN

Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 78,1 artarak 4 milyar 369 milyon dolara çıktı. Onu yüzde 43,2 artış ve 3 milyar 805 milyon dolarla Çin, yüzde 9,3 artış ve 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya izledi.

Etiketler ihracat dış ticaret
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