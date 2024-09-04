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THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan yanıt verdi

THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan yanıt verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY ve Ajet'in özelleştirileceği iddialarına yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ya da Ajet’in özelleştirilmesi gibi bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Bloomberg’e konuşan Uraloğlu, Ajet’in THY bünyesinden ayrılmasının, şirketin daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, "THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli. THY ile ilgili hiçbirimizin bir soru işareti yok. Çok net söylüyorum. Ajet’in THY’den ayrılması, yeni bir kamu şirketi haline gelmesi ise ‘low cost’ dediğimiz alt seviyedeki rekabet gücünü artırarak büyümesi noktasında alınmış olan bir karardır. Onun da satılmasıyla ilgili bir gündem yok. Şu an Türkiye’nin bizim bakanlığımızın gündeminde çok net bir şekilde olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bloomberg

Etiketler THY ajet özelleştirme türk hava yolları abdulkadir uraloğlu
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