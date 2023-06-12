TİSK Başkanı asgari ücretteki taleplerini açıkladı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bunun tamamlanmasıdır" dedi.

Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası konuşan Akkol, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." dedi. Akkol, işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantı öncesi konuşan işveren sendikası temsilcisi Özgür Burak Akkol, bayramdan önce yeni asgari ücretin belirlenmesini umduklarını söylerken TL'deki düzenli değer kaybına rağmen "Başka para birimi üzerinden hesap yapılmamalı" dedi.

Türk Lirası'nin değer kaybetmesine rağmen asgari ücrete yapılacak zammın 'başka para birimi üzerinden hesaplanmaması gerektiğini' söyleyen Akkol, enflasyonun "düşüş trendinde" olduğunu savunurken "Buna rağmen ara zam olmasın diye bir düşüncemiz yok" dedi.

Akkol, sürdürülebilir bir asgari ücret için iki konuyu özel olarak vurguladı:

"İlki işveren desteği. Bunun olması özellikle belli sektörlerdeki işverenler için bu desteğin artırılarak verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. TİSK olarak gelir vergisinin düşürülmesinin de ikinci önemli konu olduğunu düşünüyoruz. Ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi alınmıyor. Bu tip desteklere de ihtiyacımız var."

İLK TOPLANTI YARIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine Akansel Koç başkanlık edecek.