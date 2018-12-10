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  3. 10 Aralık 2018 14:24

TMSF'den satılık uçak

TMSF Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı.

TMSF'den satılık uçak
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Firmaya ait uçaklar için 14 Aralık 2018 tarihine kadar teklif alınacak. Çorlu ve Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda alanda park halinde bulunan uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık 2018 tarihinde açık artırma ihale usulü ile satılacak. 

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda ‘FETÖ' ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nundan (TMSF) kayyum atanmıştı. 

Park halinde bulunan 1989 üretimli PIPER PA-28-236 model uçak 578 bin TL, 1978 üretimli Cessna 152 model uçak 173 bin 400 TL, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yer alan 1980 üretimli l C172 model uçak 289 bin TL, 1977 Model FR172K model uçak 231 bin 200 TL,1977 üretimli R1722615 model uçak da 289 bin TL muhammen bedellerle KDV hariç satışa çıkarıldı. 

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere TMSF’nin web sitesinden ulaşılabiliyor.

 

İHA

tmsf , tarkim , satılık uçak
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