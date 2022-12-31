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TOKİ Ankara kura çekim tarihleri belli oldu

TOKİ Ankara kura çekim tarihleri belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin başkentteki kura çekimleri, 2-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

İnşası devam eden sosyal konut kuraları, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

Başkentte 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ve kura tarihleri şöyle:

"2 Ocak'ta Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 sosyal konut.

 3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."

Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.

Etiketler toki konut ev kura
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