  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Toyota'dan üretimi durdurma kararı

Toyota'dan üretimi durdurma kararı

Toyota'dan üretimi durdurma kararı

Toyota Motor, parça ve çip tedarik sıkıntısı nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 5 tesisinde üretimi durduracağını açıkladı.

Koronavirüs vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

5 TESİSDE ÜRETİM DURACAK
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.

20 BİN ARAÇ İMALATI GECİKECEK
Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.

AA

Etiketler toyota üretim japonya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardaki düşüş sonrası ilk indirim haberi: Apple fiyatlarını güncelliyor
18,30 TL'den dolar alan vatandaşın sözleri olay oldu
2022 gelmeden zamları geldi! İşte 2022 yılı zamlı vergi, harç ve cezalar
Polis karakoluna pompalı tüfekle saldırdı
Korkutan açıklama geldi: ''Omicron yüzünden Türkiye’de de kapanma olabilir''
Erdoğan'ın açıklaması sonrasında bozdurulan dolar miktarı açıklandı
Piyasalar için dikkat çeken iddia: ''Yerli biri 40 milyar doları piyasaya sürdü''
İşte 2021'de hafızalara kazınan fotoğraflar! Türkiye'den 3 kare listede
Ali Babacan dolardaki düşüşün perde arkasını açıkladı
Kabine değişikliği yolda! ''Kesin gözüyle bakıyorum'' deyip, tarih verdi