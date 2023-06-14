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Tüp fiyatlarına da zam geldi

Tüp fiyatlarına da zam geldi
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Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz tüp fiyatlarına peş peşe zam açıkladı...

Tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Haziran ayının başında zamlanması beklenen tüp fiyatlarında zamlar Haziran ayının ortasına kadar listelerde yer almadı. Ancak haziran ayının ortasına doğru ilerlediğimiz günlerde Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları listeleri güncellendi.

Doğalgaz doldurma gazları olarak satışı yapılan tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları listelerde şu şekilde yer aldı:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 85,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 365,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 375,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 375,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası

 İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası

 

Etiketler tüp fiyatları aygaz ipragaz bizim gaz tüp
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