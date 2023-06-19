Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücret için tarih verdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ergün Atalay görüşme sonrası açıklama yaptı. Atalay yaptığı açıklamada, "Perşembeyi bulmadan netice bulunacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50." dedi.