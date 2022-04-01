Türk Telekom'dan ''internete yüzde 67 zam'' açıklaması

Türk Telekom toptan internet fiyatlarına yüzde 67 zam yapılacağı iddialarını yalanladı.

Türk Telekom "internete yüzde 67 zam yapıldı" iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Toptan seviyedeki port ve transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den bu yana herhangi bir fiyat artışı yapılmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne iletim maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir."

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende internet ücretlerine yansımasının internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirleneceğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu artışın iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir" denildi.

Açıklamaya göre; toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.