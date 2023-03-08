Türkiye enflasyonda yine OECD lideri

Türkiye, yüzde 57,7 enflasyon oranı ile OECD ülkeleri içinde yine lider konumda yer aldı.

OECD ülkelerinde tüketici enflasyonu (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,2 olarak kayıtlara geçerken; TÜFE, aralık ayında yüzde 9,4 seviyesindeydi.

Verilere göre 37 üyeli OECD'nin en düşük enflasyonu yüzde 3,3 ile İsviçre'de görüldü. TÜFE'nin yüzde 4,3 olduğu Japonya ve yüzde 5,2 ile Güney Kore, en düşük enflasyona sahip diğer ülkeler olarak dikkat çekti.

En yüksek enflasyon ise yüzde 57,7 ile Türkiye'de görüldü. Türkiye'yi yüzde 25,7 enflasyon ile Macaristan ve yüzde 21,5 ile Letonya takip ediyor.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 18,2'den yüzde 16,4'e geriledi. Gıda enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 15,6 seviyesinden yüzde 15,2'ye çekildi.

G20 ülkelerindeki yıllık enflasyon yüzde 8,4, G7 ülkelerinde yıllık enflasyon ise yüzde 6,7 oldu.

TÜİK Şubat 2023 enflasyon verilerini açıkladı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat 2023 enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %76,61, aylık %1,56 arttı.

TÜİK'e göre; - TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti. - Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %120,72 artış gösterdi. ENAG'ın hesapladığı enflasyon açıklandı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126,91’e yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 7,21 oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.