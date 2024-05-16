Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na Dünya Bankası kuruluşundan 300 milyon avroluk kredi
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) adlı Dünya Bankası kuruluşundan 300 milyon avro tutarında kredi sağladı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon avro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır." denildi.
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