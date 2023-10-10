  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'den İsrail'e giden gemiler için yeni karar

Türkiye'den İsrail'e giden gemiler için yeni karar

Türkiye'den İsrail'e giden gemiler için yeni karar
Güncelleme:

Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta İsrail'e giden Türk gemileri için yeni bir karar aldı.

İsrail'de yaşanan gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndan kritik bir adım geldi. Yapılan açıklamada Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığı belirtildi. 

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI 

Bakanlık konu ile ilgili, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin "güvenlik seviyesi 3'e" çıkartılmıştır. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;

Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye

Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.

Etiketler israil hamas filistin Türkiye gemi yük gemisi Türk gemileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada!
Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası
İstanbul'da zincirleme kaza! 4 yaralı var!
Fahiş konut fiyatları için plan belli oldu
Sinan Ateş cinayetinde MHP'li isim şüpheli oldu
Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri
GİB'ten geçici dönem verilerine ara zam açıklaması
Emniyet'te deprem: 9 polis açığa alındı
Füzeler Dolar, Euro, altın ve borsaya düştü
İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü