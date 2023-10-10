Türkiye'den İsrail'e giden gemiler için yeni karar

Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta İsrail'e giden Türk gemileri için yeni bir karar aldı.

İsrail'de yaşanan gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndan kritik bir adım geldi. Yapılan açıklamada Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığı belirtildi.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI

Bakanlık konu ile ilgili, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin "güvenlik seviyesi 3'e" çıkartılmıştır. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;

Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye

Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.