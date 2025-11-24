  1. Anasayfa
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satıldı
Güncelleme:

Türkiye'nin dev sipariş uygulaması Getir'in yemek dağıtım birimi Uber Eats'e satılıyor. Satış işlemi için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

Getir’in Abu Dhabi merkezli hakim hissedarı Mubadala, geçen ay sattığı Getir Araç’ın ardından şirketten çıkış stratejisi kapsamında Getir Yemek’in ABD’li Uber Eats’e devri için prensipte anlaşmaya vardı.

REKABET KURUMU ONAYI BEKLENİYOR

Konuya yakın iki kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, anlaşmanın Rekabet Kurumu’nun onayına sunulduğunu belirtti. Kaynaklar, anlaşmanın büyüklüğü ve detayları hakkında bilgi vermezken, nihai anlaşmanın Rekabet Kurumu incelemesinin ardından netleşeceğini ifade etti.

Bir kaynak, "Getir Yemek'in Uber Eats'e satışı için anlaşma sağlandı. Nihai onay için Rekabet Kurumu'na gönderildi" dedi. Uber ve Mubadala, Reuters’ın konu hakkındaki sorularına yanıt vermedi. Rekabet Kurumu’ndan haberin yazıldığı sırada açıklama gelmedi.

UBER, TRENDYOL GO’YU SATIN ALMIŞTI

ABD merkezli Uber, mayıs ayında Trendyol Grubu ile Trendyol GO’nun yüzde 85’inin 700 milyon dolar karşılığında devri için anlaşma yapmış, Uber Eats’in öne çıkan bazı özelliklerini Türkiye’deki kullanıcılarla paylaşacağını açıklamıştı.

Getir Yemek’in Uber Eats tarafından satın alınması halinde, Türkiye’nin önde gelen iki yemek dağıtım şirketi aynı çatı altında toplanmış olacak. Sektörün diğer büyük oyuncusu Yemeksepeti ise Almanya merkezli Delivery Hero bünyesinde faaliyet gösteriyor.

MUBADALA’NIN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

BAE merkezli fon yöneticisi Mubadala, ana hissedarı olduğu Getir’in bazı Türkiye birimlerini kapatırken diğerlerini satmaya başladı. Geçen ay Getir Araç’ın tamamını kısa süreli araç kiralama şirketi Tiktak’a devreden Mubadala’nın, Getir Finans’ı satmak için de görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

GETİR PANDEMİ SONRASI YENİDEN YAPILANDI

Pandemi sonrası yıldızı parlayan Getir, 2022’deki yatırım turuyla değerini 12 milyar dolara çıkarmıştı. Tüketici talebindeki düşüş sonrası küçülmeye giden şirket, yurtdışı operasyonlarını kapatarak yeniden yapılanmaya başladı. Kurucular ve Mubadala arasındaki hukuki anlaşmazlık sürerken, Rekabet Kurulu Mart ayında Getir’in bazı iştiraklerinin tek kontrolünün Mubadala’ya devrini onaylamıştı.

Reuters

